КХЛ не исключает матчей между победителями Лиги чемпионов и Кубка Гагарина

Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг заявил, что лига не исключает проведение игр между обладателем Кубка Гагарина и победителем Лиги чемпионов.

– Как и в матчах с клубами НХЛ, это вопрос календаря: у нас 62 игры в "регулярке", плей-офф, игры сборной, – цитирует ТАСС Ротенберга. – Поэтому включить в график Лигу чемпионов технически невозможно, игроки должны когда-то отдыхать. Очень важная задача успевать восстановиться, чтобы потом побеждать. Мы не исключаем вариант, при котором победитель Лиги чемпионов сыграет с обладателем Кубка Гагарина.

Лига чемпионов в нынешнем формате проводится под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF) с 2013 года. Клубы КХЛ не принимают участия в этом соревновании.