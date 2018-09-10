КХЛ назвала лучших игроков недели

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков ("Авангард"), одержавший победы в трех гостевых матчах, в одном из них (против "Локомотива") - на ноль.

Лучшим защитником стал Даррен Диц ("Барыс") в трех гостевых матчах набравший 5 (2+3) очков (лучший результат среди игроков его амплуа).

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них 4 шайбы.

Лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко ("Локомотив"), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и отметившийся заброшенной шайбой в поединке против "Сибири", ставшей для него дебютной в КХЛ.