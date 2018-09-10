13:41 | Хоккей — КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков недели

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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила лауреатов первой недели турнира в четырех номинациях. 

Лучшим вратарем признан Игорь Бобков ("Авангард"), одержавший победы в трех гостевых матчах, в одном из них (против "Локомотива") - на ноль. 

Лучшим  защитником стал Даррен Диц ("Барыс") в трех гостевых матчах набравший 5 (2+3) очков (лучший результат среди игроков его амплуа). 

Лучшим нападающим признан Антон Бурдасов ("Салават Юлаев"), в четырех гостевых матчах одержавший вместе с командой три победы, забросивший в них 4 шайбы.

Лучшим новичком признан нападающий Николай Коваленко ("Локомотив"), в трех матчах (в том числе одном гостевом) одержавший вместе с командой три победы и отметившийся заброшенной шайбой в поединке против "Сибири", ставшей для него дебютной в КХЛ.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/09/10/407114.html

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