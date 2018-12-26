КХЛ назвала главных тренеров команд на Матч Звезд

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые 19 и 20 января 2019 года примут участие в Мастер-шоу и Матче Звезд КХЛ 2019 в Казани.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьев (СКА), дивизиона Тарасова – Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова – Зинэтула Билялетдинов ("Ак Барс"), дивизиона Чернышева – Боб Хартли ("Авангард").

Уточняется, что вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время. Окончательные составы команд на Матч Звезд КХЛ были сформированы 30-го ноября.

Неделя Звезд Хоккея пройдет с 12 по 20 января в Татарстане. В рамках соревнований пройдут матчи лучших представителей трех лиг.

12 января - Кубок Вызова Молодежной хоккейной лиги

13 января - Матч Звезд Женской хоккейной лиги

19 и 20 января – Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.