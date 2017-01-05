КХЛ назначила судей на Матч звезд

Департамент судейства КХЛ определил бригаду арбитров, которая будет работать на Матче звезд в Уфе, информирует официальный сайт лиги. Главными судьями матча станут Юрий Цыплаков и Роман Гофман, линейными – Константин Горденко и Станислав Раминг.



- Новость о назначении на Матч звезд стала отличным подарком на Новый год! В моей судейской карьере это будет уже второй Матч звезд, а первый был еще в суперлиге – в декабре 2003-го в Санкт-Петербурге, - отметил Цыплаков. - Это незабываемое событие, и теперь снова хочется получить удовольствие от этого большого хоккейного праздника.



- Я узнал о назначении на Матч звезд в свой день рождения, поэтому лучшего подарка не придумаешь. Скажу честно, это стало для меня полной неожиданностью, - сказал Гофман. - Хочется выразить слова благодарности руководству за оказанное доверие. У меня нет ни малейшего представления о том, что такое Матч звезд, поэтому я не знаю, чего от него ожидать. Единственное, в чем я точно уверен, – это в том, что в Уфе соберутся лучшие хоккеисты КХЛ. Надеюсь увидеть великолепное шоу, и у меня есть время что-нибудь к нему придумать.