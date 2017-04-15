КХЛ: нарушение Зарипова на Шипачеве очевидно, победная шайба СКА засчитана верно

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по двум резонансным эпизодам четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина СКА – магнитогорский "Металлург" (3:2, 3-1), информирует официальный сайт лиги.
Нарушение нападающего "Магнитки" Даниса Зарипова (Атака Игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт "а" Правил игры в хоккей) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачева, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.
Согласно правилу 234 пункт "е" Правил игры в хоккей "если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, Главный судья должен остановить игру. За исключением если шайба отскакивает на клюшку атакующего Игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации Главный судья должен засчитать гол". Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота "Металлурга" (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку.
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vds
Товарищ Анисимов ни чем не отличается от товарища Будогосского.Какой смысл в их должностях,если единственное,что они делают - это оправдывают судей. Вообщем,вся страна всё видит и только....... Все в г.вне, а они в белых фраках.
16:35
Alala
Да, собственно это было очевидно сразу же. Просто СМИ раздули скандал на пустом месте. А в качестве аргументов для доказательства "судейской ошибки" использовались - пустословие, оскорбления, ругань (см. Зарипов), и невнятное мычание (см. Воробьев, Величкин), более убедительных аргументов не нашлось. Но, уровень умственного развития сотрудников СМИ и некоторых болельщиков таков, что и такие аргументы воспринимаются на ура.
16:33
Лед
Так подсуживать СКА в финальной серии. Это позор для КХЛ !!!
16:20
nau043
И всё-таки Заря прав ! ЭТО - БАЛЕТ ! :-))))
16:13
манька-облигация
Mikeroft-250 мало,попрси Анисимова он и 1000 даст
16:02
манька-облигация
Если до этого по ВСЕМ,абсолютно всем (!!!)спорным моментам в пллей-офф со СКА г-н Анисимов без тени смущения даже на лице, уверенно как адвокат семейства Корлеоне каждый раз подтверждал правоту ВСЕХ принятых решений,то в финале,что случится?Совесть появится и КХЛ признает спорность ошибки в пользу клуба ,чьи хозяева платят им зарплату?!!Нет ,конечно!ММГ это тоже знали,поэтому выход один-выиграть Кубок не смотря ни на что!Забьет свое и никакие судьи этому днищу не помогут,которые только случайные шайбы и могут забивать!
16:02
Mikeroft
Воробьев полный неадекват. Вместо того, чтобы настраивать игроков на игру устраивает клоунаду на скамейке. Как баба базарная. Удаление 250%.
15:59
SP2
Зубареву локтём в челюсть или в кадык - так вообще убить можно. А Дадонову - шайбой в ухо, вывели из игры минут на 5-7. Давайте, СКА скажет что это было умышленно и откроют такую же истерию...
15:48
SP2
Дааааа... И такое удаление ещё у кого-то зватает совести оспаривать! Раньше за такую Иру без вопросов 2 минуты давали и никому и в голову не приходило оспаривать. А здесь, видно, команда поступила - охаивать и поливать СКА грязью. А повод уж не важно какой. Любой.
15:46
pushgun
Мне сразу показалось, что удаление было. Когда посмотрел повторы это стало очевидным. Жаль, что Тимкина не наказали 5+20 имел место удар локтем в голову Зубареву на последних секундах второго периода. И жаль, что не все умеют проигрывать. Развели истерию на ровном месте.
15:35
частокол правды
Еще бы добавили-зарплату платят регулярно и дураков ее лишиться у нас нет!
15:34