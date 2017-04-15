КХЛ: нарушение Зарипова на Шипачеве очевидно, победная шайба СКА засчитана верно

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по двум резонансным эпизодам четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина СКА – магнитогорский "Металлург" (3:2, 3-1), информирует официальный сайт лиги.

Нарушение нападающего "Магнитки" Даниса Зарипова (Атака Игрока, не владеющего шайбой (блокировка), правило 534 пункт "а" Правил игры в хоккей) очевидно. Атака была совершена в область спины Вадима Шипачева, который пытался сделать движение в сторону борта и атаковать Яна Коваржа, который входил в зону.

Согласно правилу 234 пункт "е" Правил игры в хоккей "если в процессе игры после сильного броска шайба попадает в маску вратаря, Главный судья должен остановить игру. За исключением если шайба отскакивает на клюшку атакующего Игрока и он забрасывает шайбу в ворота. В этой ситуации Главный судья должен засчитать гол". Именно эта ситуация имела место в эпизоде с третьей шайбой в ворота "Металлурга" (Магнитогорск) на 53-й минуте. После броска защитника СКА Патрика Херсли шайба от маски голкипера "Металлурга" Василия Кошечкина отскочила к защитнику СКА Динару Хафизуллину, который и добил ее в сетку.

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