17:37 | Хоккей — КХЛ

КХЛ наказала Нестрашила и Ворошило


СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - "Ак Барс"  и "Йокерит" - "Нефтехимик"

Защитнику "Витязя" Сергею Гимаеву выписан денежный штраф за драку в конце второго периода. Наказание в виде "2+5+10" оставлено без изменений. Форвард Артем Ворошило пропустит один матч из-за удаления в третьем периоде. Игрок получил большой и дисциплинарный штраф до конца матча ("5+20"). 

В игре "Йокерит" - "Нефтехимик" форвард гостей Андрей Нестрашил также получил штраф "5+20". Наказание оставлено без изменений, игроку выписан денежный штраф. 

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http://www.khl.ru/news/2017/11/16/368181.html

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Материалы других СМИ
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