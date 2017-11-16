КХЛ наказала Нестрашила и Ворошило

СДК КХЛ рассмотрел эпизоды матчей регулярного чемпионата КХЛ "Витязь" - "Ак Барс" и "Йокерит" - "Нефтехимик".

Защитнику "Витязя" Сергею Гимаеву выписан денежный штраф за драку в конце второго периода. Наказание в виде "2+5+10" оставлено без изменений. Форвард Артем Ворошило пропустит один матч из-за удаления в третьем периоде. Игрок получил большой и дисциплинарный штраф до конца матча ("5+20").

В игре "Йокерит" - "Нефтехимик" форвард гостей Андрей Нестрашил также получил штраф "5+20". Наказание оставлено без изменений, игроку выписан денежный штраф.