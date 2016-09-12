КХЛ на своем сайте открыла рубрику "Видеоправила"

Официальный сайт КХЛ представляет новую рубрику в разделе "Судьи" – "Видеоправила", которые позволят любителям хоккея улучшить понимание различных аспектов игры. Наглядным пособием для сопровождения текста правил станут видеофрагменты матчей чемпионата КХЛ.

– Посетители сайта КХЛ получили возможность не более чем в два клика увидеть различие между неправильной атакой и атакой соперника сзади, толчком клюшкой и ударом клюшкой, рассмотреть наиболее характерные формы подножки, а также убедиться в том, что бросок клюшки или любого предмета в пределах игровой площадки может привести как к малому штрафу, так и к назначению буллита.



Эти и многие другие видеоправила будут регулярно дополняться и расширяться, и сегодня мы начинаем с иллюстрации наиболее распространенных нарушений правил, условно разделенных на три основные категории: "Силовые нарушения", "Сдерживающие нарушения" и "Другие штрафы". Все видео новой рубрики доступны в разделе "Судьи", – говорится в сообщении пресс-службы лиги.



– Разбираться в правилах – это важная часть игры как для участников хоккейных матчей, так и для зрителей, – подчеркнул главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов. – Всем посетителям сайта КХЛ предложена хорошая возможность повысить свои хоккейные знания в удобной и доступной форме. Новая рубрика будет развиваться, и с течением времени мы сформируем полновесный свод видеоправил из различных эпизодов матчей КХЛ.