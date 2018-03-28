КХЛ на матчах 7 сентября станет проводить мероприятия, посвященные "Локомотиву"

Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский сказал, что лига вернется к практике проведения матчей чемпионата 7 сентября. В этот день планируется проведение мероприятий, посвященных памяти игрокам и тренерам "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе в 2011 году.

- Траурный день не отменили, - цитирует ТАСС Каменского. - Матчи будут проводиться, но на них будут вспоминать ребят из "Локомотива", будет минута молчания. Формат игр в этот день мы придумаем.

Единственное - в этот день не будет играть "Локомотив", который будет проводить свои мероприятия.