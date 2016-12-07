14:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ: "На данный момент вопрос переноса сроков трансферного окна не рассматривается"

0
0
0

КХЛ распространила заявление по поводу предложения клубов о переносе сроков трансферного окна, сообщает "Р-Спорт". На данный момент такой вопрос на повестке дня не стоит. По информации "СЭ", окончание периода дозаявок может быть перенесено с 25 декабря на 15 января.

"Предложения клубов по срокам окончания дозаявки рассматривались рабочей группой по обсуждению регламента КХЛ и иных спортивных вопросов. Доклад о результатах деятельности данной рабочей группы будет представлен 14 декабря 2016 года на совещании с руководителями клубов КХЛ. На данный момент вопрос переноса крайнего срока переходов игроков на 15 января 2017 года лигой не рассматривается", - говорится в заявлении КХЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161207/1113366841.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ