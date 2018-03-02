КХЛ может ввести штрафы для тренеров за неудачные повторы

В КХЛ с сезона-2018/19 могут вступить в силу новые правила использования Coach challenge – системы, при которой тренер может один раз за матч сделать запрос судье на просмотр видеозаписи спорного эпизода.

По словам главного арбитра лиги Алексея Анисимова, речь идет о корректировке регламента в части запросов на спорную фиксацию офсайда. Если редакция правил претерпит изменения, то неудачное использование этого запроса будет означать для инициировавшей его команды автоматический малый двухминутный штраф.

По мнению главы судейского корпуса КХЛ, выступившего инициатором внесения поправок, с механизмом запроса на положение "вне игры" давно "надо было что-то делать".

– Например, давать две минуты в случае, если судьи по итогам запроса не поменяют свое решение. Как сейчас было на Олимпийских играх, – цитируют "Известия" Анисимова. – Можно разрешить любое количество запросов на вне игры, но каждый раз, если запрос тренера не оправдывает себя, это будет означать две минуты штрафа для его команды. Мы это обязательно обсудим с клубами. Потому что тогда они не будут брать лишний раз запросы на "вне игры", которые очень замедляют матч. А иногда тренеры делают это не потому, что сомневаются в решении арбитра, а чтобы использовать эту паузу в качестве дополнительного тайм-аута.

Как член совета директоров КХЛ я буду выносить эту идею на рассмотрение высшего управляющего органа лиги. Но — только после того, как мы закончим проводить опрос команд. Мы уже написали им о том, что предлагаем поменять в правилах. Получим отзывы от клубов, разошлем их неформальному "совету генеральных менеджеров", которые выскажут свое мнение. При этом в течение сезона менять правила ни в коем случае нельзя, все уже привыкли к имеющимся стандартам. Но с механизмом запроса на "вне игры" все-таки нужно что-то делать. Видеопросмотры вводились, чтобы убрать человеческий фактор при принятии решений — игра быстрая, судьи не всегда замечают те или иные вещи. Конечно, они введены в помощь судьям, болельщикам и игрокам, чтобы справедливость восторжествовала. Но нельзя использовать их как способ сбить темп игры в пользу той или иной команды.