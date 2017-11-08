21:54 | Хоккей — КХЛ

КХЛ может ввести двухминутный штраф за неверный запрос на положение "вне игры"


Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что лига рассмотрит возможность внедрения двухминутного штрафа за неверный запрос тренером на положение "вне игры". В среду, 8 ноября, состоялась встреча руководства департамента судейства КХЛ с генеральными менеджерами клубов. На мероприятии обсуждались вопросы в сфере работы арбитров на матчах регулярного чемпионата лиги, а также возможные изменения правил, начиная с сезона-2018/19.

- По моей информации, уже на Кубке "Карьяла" будет опробован новый формат запроса тренера на положение "вне игры", - цитирует официальный сайт КХЛ Анисимова. - Тренер сможет делать запрос неограниченное количество раз, однако в случае, если "вне игры" не будет определено, на команду накладывается двухминутный штраф. Последим за тем, как это будет выглядеть и, возможно, внедрим со следующего сезона и в КХЛ. По крайней мере, это станет поводом для обсуждения с рабочей группой, для таких вещей она и создается.

Такие совещания обязательно надо проводить ежегодно, а, возможно, и чаще. Сегодня присутствовали генеральные менеджеры практически всех клубов КХЛ, и я очень рад, что они откликнулись, благодарен им за то, что приехали и сказали все, что думают. Такая обратная связь от людей, непосредственно руководящих оперативной работой в клубах, очень важна, мы услышали все мнения, все записали, с чем-то согласились, с чем-то - нет; одним словом, царила хорошая рабочая атмосфера. В каких-то моментах мы можем общаться и на повышенных тонах, но при этом, я надеюсь, мы все - в одном окопе, делаем общее дело.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/11/08/367467.html

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