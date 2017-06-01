19:12 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ может разрешить клубам забирать игроков у "Кузни" без компенсации

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Как стало известно "СЭ", КХЛ в ближайшее время может принять поправку, которая позволит клубам лиги возможность подписывать игроков, имеющих действующие соглашения с новокузнецким "Металлургом", не выплачивая никакой компенсации "Кузне".

Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения. Отметим, что председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко отказался прокомментировать данную информацию.

– Не буду это комментировать, – заявил Коваленко корреспонденту "СЭ". – Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные. К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Бегущий человек

То есть забирать игроков бесплатно? Даже рабов продавали в древности. Неужели наши хоккееры хуже рабов?

19:48

bezik

наоборот, игрокам это выгодно.Подпишут же игроков с увеличением з/п. Этот как раз руководство лиги должно блокировать

19:48

Flo

Больные на голову из бедлама. Вот были же раньше люди как люди ®

19:35

023

Как так? А как же то, что они собирали команду для болельщиков, для города? И если кому-то из КХЛ понадобятся игркои оттуда, я думаю они сумеют договориться с Кузней. А это - беспредел.

19:34

shpasic

КХЛ может разрешить воровать игроков у Новокузнецка?

19:20

demid_nn

а нахрен ваще вот этот профсоюз)))это бредятина какая то))))что значит не выплачивать компенсацию???? это просто идиотизм???? если бы я был игроком КХЛ,то ни копейки ни отдал в этот профсоюз))))

19:18