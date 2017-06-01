КХЛ может разрешить клубам забирать игроков у "Кузни" без компенсации

Как стало известно "СЭ", КХЛ в ближайшее время может принять поправку, которая позволит клубам лиги возможность подписывать игроков, имеющих действующие соглашения с новокузнецким "Металлургом", не выплачивая никакой компенсации "Кузне".

Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения. Отметим, что председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко отказался прокомментировать данную информацию.

– Не буду это комментировать, – заявил Коваленко корреспонденту "СЭ". – Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные. К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно. (Евгений БЕЛОУСОВ)