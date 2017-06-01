КХЛ может разрешить клубам забирать игроков у "Кузни" без компенсации

Как стало известно "СЭ", КХЛ в ближайшее время может принять поправку, которая позволит клубам лиги возможность подписывать игроков, имеющих действующие соглашения с новокузнецким "Металлургом", не выплачивая никакой компенсации "Кузне".
Речь идет как о хоккеистах, имеющих односторонние контракты, так и тех, у кого были двусторонние соглашения. Отметим, что председатель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко отказался прокомментировать данную информацию.
– Не буду это комментировать, – заявил Коваленко корреспонденту "СЭ". – Могу сказать только то, что мы посылали свои предложения, лига – свои встречные. К какому знаменателю мы придем, все узнают, когда мы договоримся. Раньше о чем-то говорить бессмысленно. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Бегущий человек
То есть забирать игроков бесплатно? Даже рабов продавали в древности. Неужели наши хоккееры хуже рабов?
19:48
bezik
наоборот, игрокам это выгодно.Подпишут же игроков с увеличением з/п. Этот как раз руководство лиги должно блокировать
19:48
Flo
Больные на голову из бедлама. Вот были же раньше люди как люди ®
19:35
023
Как так? А как же то, что они собирали команду для болельщиков, для города? И если кому-то из КХЛ понадобятся игркои оттуда, я думаю они сумеют договориться с Кузней. А это - беспредел.
19:34
shpasic
КХЛ может разрешить воровать игроков у Новокузнецка?
19:20
demid_nn
а нахрен ваще вот этот профсоюз)))это бредятина какая то))))что значит не выплачивать компенсацию???? это просто идиотизм???? если бы я был игроком КХЛ,то ни копейки ни отдал в этот профсоюз))))
19:18