КХЛ: "К Егличу будут применены дисциплинарные меры в соответствии с решением МОК"

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выпустила комментарий по поводу нападающего сборной Словении и "Нефтехимика" Жиги Еглича, в допинг-проба которого дала положительный результат на фенотерол (препарат для лечения астмы). Игроку придется покинуть олимпийскую деревню и пропустить остаток турнира. Окончательное решение по Егличу будет вынесено после окончания Олимпиады. Сам Еглич заявил, что забыл сообщить о лекарстве от астмы в качестве терапевтического исключения.

"В связи со сдачей положительной допинг-пробы во время Олимпиады-2018 к нападающему "Нефтехимика" Жиге Егличу будут применены дисциплинарные меры в соответствии с решением МОК", – говорится в комментарии КХЛ.