КХЛ изменила время начала шести матчей

КХЛ изменила время начала нескольких матчей. Сделано это для организации прямой телевизионной трансляции на телеканалах.

– "Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Локомотив" (Ярославль), который состоится 14 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

– "Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омская область), который состоится 15 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

– "Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород), который состоится 16 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

– "Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород), который состоится 18 сентября, с 17.00 на 17.30 по местному времени.

– "Югра" (Ханты-Мансийск) – ЦСКА (Москва), который состоится 18 сентября, с 16.30 на 17.00 по местному времени.

– "Медвешчак" (Загреб) – "Слован" (Братислава), который состоится 30 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.