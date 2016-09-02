17:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ изменила время начала шести матчей

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КХЛ изменила время начала нескольких матчей. Сделано это для организации прямой телевизионной трансляции на телеканалах.

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Локомотив" (Ярославль), который состоится 14 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

"Ак Барс" (Казань) – "Авангард" (Омская область), который состоится 15 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород), который состоится 16 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

"Локомотив" (Ярославль) – "Торпедо" (Нижний Новгород), который состоится 18 сентября, с 17.00 на 17.30 по местному времени.

"Югра" (Ханты-Мансийск) – ЦСКА (Москва), который состоится 18 сентября, с 16.30 на 17.00 по местному времени.

"Медвешчак" (Загреб) – "Слован" (Братислава), который состоится 30 сентября, с 19.00 на 19.30 по местному времени.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/02/317654.html

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