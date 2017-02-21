КХЛ изменила правила использования видеоповторов

Совет директоров КХЛ утвердил изменения в регламент, касающиеся видеоповторов, сообщает сайт лиги. В спорных игровых моментах, связанных со взятием ворот, главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту КХЛ. Исключение составляют игровые моменты, связанные с действиями или нарушениями, направленными против игроков команды соперника.

Главный судья имеет право обратиться за консультацией к специалисту видеоповторов в следующих ситуациях:

1. Если шайба покинула пределы площадки непосредственно перед взятием ворот. Непосредственно перед взятием ворот означает, что взятие ворот производится командой, подобравшей шайбу после того, как она покинула пределы площадки. При этом другая команда не владеет шайбой до момента взятия ворот.

2. Если остановка/передача шайбы осуществлена рукой: игрок умышленно направляет шайбу партнеру рукой в нейтральной зоне или зоне нападения непосредственно перед взятием ворот.

3. Игра по шайбе высоко поднятой клюшкой: игрок нарушает правило игры по шайбе высоко поднятой клюшкой непосредственно перед взятием ворот.

4. Нарушение численного состава: взятие ворот происходит командой, имеющей на льду больше игроков, чем положено по правилам.

Отмечается, что после процедуры консультации штрафы по пунктам 1 и 4 на команды и игроков не накладываются.