КХЛ исключила новокузнецкий "Металлург". ХОККЕЙ - КХЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:45 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ исключила новокузнецкий "Металлург"

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Как стало известно "СЭ", на сегодняшнем заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из чемпионата новокузнецкий "Металлург".

Отметим, что вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но инициатива была отклонена.

Напомним, что "Кузня" выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды – 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.

"Кузня" воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский ("Коламбус", НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).

Совет директоров КХЛ. Live!

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Slim Taller

Путинский кошелёк Тимченко содержит Йокерит,а на Кузню ни у кого денег нет.Зато можно ещё один китайский клуб включить в КХЛ.

17:30

Джон....Сильвер

Просто пора начать игнорировать эту лигу! Перестать ходить на матчи КХЛ, особенно в регионах, где как видно любой клуб может последовать по милости Тимченок, Ротенбергов и прочих зажравшихся морд, которые за всю страну решают, что ей надо, а что нет! Пусть собирают аншлаги на матчах СКА - Куй Лунь! Всем сердцем сочувствую городу Новокузнецку!

17:29

foreverCSKAforever

Нужно теперь фарм-клуб ски в ключить в лигу. На них же ходит болельщик, бабла на билетах поднять можно будет. Новосельцева, опять же, в два раза чаще по телеку будут показывать.

17:28

guy1984

"Делай деньги. А остальное все дребедень" (с) м\ф Остров сокровищ, Песня слепого Пью

17:17

achuburov

а обоснование есть хоть немного вразумительное?

17:16

rusfed 2.0

Даешь всеобщую ротенбергизацию и сечинизацию Лиги. Узаконенный бандитизм

17:16

Урфин Джюс

Похоже кто-то неправильно понял слова Путина про импортозамещение.. А если серьезно, то полностью согласен с предыдущим автором!

17:14

regjy

М У Д А К И! это я как житель КО говорю!

17:11

Thomas_Boy_

Правильно. Еще бы "Трактор", "Ладу", "Салават" и "Торпедо" выкинуть. Еще "Сибирь". А вместо них парочку "куньлуньев". И будет у нас сильнейшая лига мира!

17:05

Джон....Сильвер

Высосали все соки из клуба и выкинули на помойку. В Кемеровской области хоккея больше не будет! Кто следующий?

17:01

Тропическая гемангиома Мовсисяна

ублюдки

17:00

shpasic

мдааа

16:52