КХЛ исключила новокузнецкий "Металлург"

Как стало известно "СЭ", на сегодняшнем заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из чемпионата новокузнецкий "Металлург".

Отметим, что вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но инициатива была отклонена.

Напомним, что "Кузня" выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды – 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.

"Кузня" воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский ("Коламбус", НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).

Совет директоров КХЛ. Live!