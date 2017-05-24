КХЛ исключила новокузнецкий "Металлург"

Как стало известно "СЭ", на сегодняшнем заседании совета директоров КХЛ было принято решение исключить из чемпионата новокузнецкий "Металлург".
Отметим, что вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин предлагал отсрочить решение на год, но инициатива была отклонена.
Напомним, что "Кузня" выступала в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За 9 лет существования чемпионата новокузнецкий клуб ни разу не выходил в плей-офф Кубка Гагарина. Лучший результат команды – 17-е место в общей таблице по итогам регулярного чемпионата-2011/12.
"Кузня" воспитала многих хоккеистов, которые теперь выступают в других клубах КХЛ и НХЛ. Голкиперы Сергей Бобровский ("Коламбус", НХЛ) и Илья Сорокин (ЦСКА), защитник Дмитрий Орлов ("Вашингтон", НХЛ), нападающие Кирилл Капризов (ЦСКА) и Иван Телегин (ЦСКА).
Slim Taller
Путинский кошелёк Тимченко содержит Йокерит,а на Кузню ни у кого денег нет.Зато можно ещё один китайский клуб включить в КХЛ.
17:30
Джон....Сильвер
Просто пора начать игнорировать эту лигу! Перестать ходить на матчи КХЛ, особенно в регионах, где как видно любой клуб может последовать по милости Тимченок, Ротенбергов и прочих зажравшихся морд, которые за всю страну решают, что ей надо, а что нет! Пусть собирают аншлаги на матчах СКА - Куй Лунь! Всем сердцем сочувствую городу Новокузнецку!
17:29
foreverCSKAforever
Нужно теперь фарм-клуб ски в ключить в лигу. На них же ходит болельщик, бабла на билетах поднять можно будет. Новосельцева, опять же, в два раза чаще по телеку будут показывать.
17:28
guy1984
"Делай деньги. А остальное все дребедень" (с) м\ф Остров сокровищ, Песня слепого Пью
17:17
achuburov
а обоснование есть хоть немного вразумительное?
17:16
rusfed 2.0
Даешь всеобщую ротенбергизацию и сечинизацию Лиги. Узаконенный бандитизм
17:16
Урфин Джюс
Похоже кто-то неправильно понял слова Путина про импортозамещение.. А если серьезно, то полностью согласен с предыдущим автором!
17:14
regjy
М У Д А К И! это я как житель КО говорю!
17:11
Thomas_Boy_
Правильно. Еще бы "Трактор", "Ладу", "Салават" и "Торпедо" выкинуть. Еще "Сибирь". А вместо них парочку "куньлуньев". И будет у нас сильнейшая лига мира!
17:05
Джон....Сильвер
Высосали все соки из клуба и выкинули на помойку. В Кемеровской области хоккея больше не будет! Кто следующий?
17:01
Тропическая гемангиома Мовсисяна
ублюдки
17:00
shpasic
мдааа
16:52