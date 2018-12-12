КХЛ и НХЛ заключили новый меморандум о взаимопонимании, сообщает пресс-служба лиги.

"В соответствии со стратегией КХЛ был заключен обновленный вариант Меморандума о взаимопонимании контрактов между КХЛ и НХЛ с включением новым пунктов, касающихся несанкционированных переходов.

В новом документе добавлен пункт о признании решений арбитражных органов обеих лиг и оказании содействия в их исполнении, а также закреплен порядок действий при заключении контрактов на будущий срок с игроками при действующем контракте в одной из лиг", - говорится в сообщении КХЛ.