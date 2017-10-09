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13:07 | Хоккей — КХЛ

КХЛ и ФХР продлили договор о проведении чемпионата России среди женщин

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Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали договор о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею среди женщин, информирует официальный сайт ЖХЛ. Соглашение рассчитано на четыре года.

Документ продлевает исключительные права КХЛ на организацию и проведение чемпионата Женской хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею среди женских команд до сезона-2020/2021 включительно.

Дополнительная информация

http://whl.khl.ru/news/70182/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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WBRabbit77

В клубах наигрывается сборная, так что чемпионат ЖХЛ - вещь нужная. Кто знает, может когда-нибудь и женский хоккей станет не менее популярен, чем мужской

14:07