КХЛ и ФХР продлили договор о проведении чемпионата России среди женщин

Федерация хоккея России (ФХР) и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали договор о передаче прав на проведение чемпионата России по хоккею среди женщин, информирует официальный сайт ЖХЛ. Соглашение рассчитано на четыре года.

Документ продлевает исключительные права КХЛ на организацию и проведение чемпионата Женской хоккейной лиги – чемпионата России по хоккею среди женских команд до сезона-2020/2021 включительно.