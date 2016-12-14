КХЛ и большинство клубов не поддержали перенос трансферного дедлайна на январь

Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором было вынесено решение по вопросу переноса срока дозаявка хоккеистов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Предложение о переносе срока окончания дозаявки хоккеистов на середину января не было поддержано лигой и большинством клубов. Напомним, что последний день дозаявки игроков – 25 декабря. Дедлайн предлагали перенести на 15 января.