13:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ и большинство клубов не поддержали перенос трансферного дедлайна на январь

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Сегодня проходит собрание руководителей клубов КХЛ, на котором было вынесено решение по вопросу переноса срока дозаявка хоккеистов. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Предложение о переносе срока окончания дозаявки хоккеистов на середину января не было поддержано лигой и большинством клубов. Напомним, что последний день дозаявки игроков – 25 декабря. Дедлайн предлагали перенести на 15 января.

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