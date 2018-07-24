КХЛ и "Авангард" вместе ищут замену "Арене Омск"

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко прокомментировал информацию о том, что "Авангард" не сможет начать новый сезон на домашней "Арене Омск". 23 июля президент клуба Максим Сушинский сообщил, что из-за ремонта интерьера и модернизации инженерных систем на арене, а также малым количеством времени до старта регулярного чемпионата омичи "обязаны проработать все сценарии и запасные варианты".

– Мы сейчас разбираемся с ареной, примем решение, – цитирует "Р-Спорт" Чернышенко. – Да, это форс-мажор, мы его решим. Мы с руководством клуба в контакте, ищем варианты замены. Все оперативно скорректируем, зритель не пострадает.

11-й сезон КХЛ стартует 1 сентября. Первый домашний матч "Авангарда" запланирован на 10 сентября. Соперником "ястребов" будет "Нефтехимик".

"Арена Омск" – в аварийном состоянии? Будет ли там играть "Авангард"?