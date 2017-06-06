КХЛ: документы на участие московского "Динамо" в новом сезоне предоставлены ВФСО

Центральный совет Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" предоставил КХЛ пакет документов на участие московской команды в чемпионате сезона-2017/18, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу лиги.

В пятницу президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что документы с гарантиями от московского "Динамо" для участия в следующем сезоне предоставлены и находятся на рассмотрении.

Сообщается, что в понедельник от центрального совета общества "Динамо" в адрес Континентальной хоккейной лиги поступил пакет документов на участие клуба в чемпионате КХЛ сезона-2017/18; в настоящий момент документы проходят проверку, после чего будут доведены до сведения совета директоров лиги; вопрос о неучастии команды на повестке дня не стоит.

Напомним, что в четверг вечером следственная группа провела осмотр в офисном помещении московского хоккейного клуба "Динамо" и осуществила выемку бухгалтерской документации.