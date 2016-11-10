18:55 10 ноября | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала Жиру на одну игру

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Югра" - "Медвешчак", состоявшегося 9 ноября 2016 года, информирует официальный сайт лиги.

- Время – 59.11. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Медвешчака" Александра Жиру (№12) наказание по Правилу 529 а (Удар головой) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.13.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть его денежному штрафу.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/11/10/327409.html

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