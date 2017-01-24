20:46 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала защитника "Витязя" на одну игру

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КХЛ вынесла решение по защитнику "Витязя" Алексею Семенову по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ против "Салавата Юлаева" (4:3 Б), сообщает сайт лиги. В третьем периоде хоккеист был удален на 10 минут за атаку в область головы и шеи. Это нарушение стало третьим для Семенова в текущем сезоне. В связи с этим лига дисквалифицировала игрока на один матч, согласно Дисциплинарному регламенту КХЛ.

В текущем сезоне 35-летний хоккеист провел 48 матчей в "регулярке" и набрал 16 (2+14) очков. "Витязь" занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/01/24/337068.html

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