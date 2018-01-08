КХЛ дисквалифицировала Захарчука на 4 матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата "Торпедо" – "Сочи" (1:2 Б) и принял решение оставить без изменений наложенное на защитника нижегородцев Степана Захарчука наказание за толчок соперника на борт (5+20).

За это нарушение лига наказала игрока дисквалификацией на два матча и подвергла денежному штрафу. Также КХЛ добавила еще два матча за "второй и каждый последующий большой и дисциплинарный штраф до конца игры в разных матчах".

Таким образом, Захарчук пропустит 4 ближайших матча "Торпедо". За клуб он провел всего два матча, по ходу сезона он перебрался в Нижний Новгород из "Ак Барса".