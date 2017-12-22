КХЛ дисквалифицировала Трямкина на один матч

Защитник "Автомобилиста" Никита Трямкин дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Игрок обороны екатеринбуржцев наказан по итогам встречи с "Йокеритом" (3:2 Б).

"В матче "Йокерит" - "Автомобилист", который состоялся 21 декабря, защитник гостей Никита Трямкин получил дисциплинарный штраф до конца матча. В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) и большим плюс дисциплинарным штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф", - говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Таким образом, Трямкин не сможет выйти на лед во встрече со "Слованом". Матч состоится 23 декабря.