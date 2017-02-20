КХЛ дисквалифицировала Толпеко на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать нападающего "Спартака" Дениса Толпеко после матча регулярного чемпионата против ЦСКА (1:6), сообщает сайт лиги. Толпеко выбежал со скамейки красно-белых по ходу встречи, чтобы вступиться за партнера, попавшего под силовой прием. В итоге игрок получил удаление в формате "2 + 2 + 20" минут.

Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ Толпеко дисквалифицирован на три матча, а также подвергнут денежному штрафу. В текущем сезоне 32-летний форвард провел за "Спартак" 15 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка.