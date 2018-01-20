КХЛ дисквалифицировала Соина на один матч

КХЛ приняла решение дисквалифицировать на один матч нападающего "Лады" Сергея Соина по итогам матча регулярного чемпионата против "Сибири" (0:1), сообщает официальный сайт лиги. По ходу встречи хоккеист был наказан за удар соперника клюшкой и получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20 минут).

Помимо дисквалификации Соин подвергнут денежному штрафу. В этом сезоне 35-летний хоккеист провел 23 матча и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности "-8".