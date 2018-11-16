КХЛ дисквалифицировала руководство "Слована" за долги

КХЛ приняла решение дисквалифицировать руководителей "Слована" Юрая Широки-старшего и Юрая Широки-младшего за то, что клуб так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон. Кроме того, лига запретила "орлам" заявлять новичков. Напомним, ранее подобные санкции были введены по отношению к "Адмиралу", так же не выполняющего финансовых обязательств.

"КХЛ неоднократно предупреждала руководство ХК "Слован" о необходимости чёткого соблюдения графика погашения имеющихся у клуба задолженностей. "Слован" был допущен к участию в Чемпионате КХЛ 2018/2019 только при условии выполнения финансовых обязательств. Однако размер выплат по ходу сезона не соответствовал ранее заявленным, и на данный момент "Слован" так и не погасил задолженности перед игроками за прошлый сезон. В связи с этим принято решение дисквалифицировать руководство ХК "Слован" в лице Юрая Широки ст. и Юрая Широки мл., а также запретить регистрацию контрактов клуба с игроками и дозаявлять игроков в течение сезона", – говорится в комментарии пресс-службы КХЛ.