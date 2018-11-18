КХЛ дисквалифицировала Рахимуллина на два матча

Нападающий "Сочи" Дамир Рахимуллин пропустит ближайшие матчи своей команды. Как сообщает официальный сайт КХЛ, форвард дисквалифицирован на две игры за нарушение в матче с "Северсталью".

– На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Сочи" Дамира Рахимуллина по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу, – говорится в заявлении КХЛ. – В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если хоккеист "наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах", то он получает два матча дисквалификации и индивидуальный штраф.