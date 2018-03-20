КХЛ дисквалифицировала Плотникова, игрок может пропустить серию с "Локомотивом"

Нападающий СКА Сергей Плотников был дисквалифицирован на два матча по решению руководства КХЛ, сообщает на официальном сайте лиги. Хоккеист получил удаление до конца матча в третьей встрече серии 1/2 финала Западной конференции против "Локомотива" (2:0). Счет в серии 2-1 в пользу петербургского клуба.

В ходе встречи хоккеист получил большой и дисциплинарный штраф до конца игры (5+20 минут).

В плей-офф Плотников сделал одну передачу в 6 матчах, а в регулярном чемпионате записал на свой счет 39 (16+23) очков в 55 играх.