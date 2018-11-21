КХЛ дисквалифицировала Няттинена на один матч

КХЛ дисквалифицировала нападающего "Нефтехимика" Йоонаса Няттинена на один матч, информирует официальный сайт лиги. Форвард получил дисциплинарный штраф до конца матча регулярного чемпионата с "Автомобилистом".

В конце второго периода финн зацепил клюшкой по ногам защитника хозяев Михаила Мамкина.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Нефтехимика" Йоонаса Няттинена по п.1.11. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу, – отмечается в сообщении КХЛ.