КХЛ дисквалифицировала Максима Цыплакова на два матча

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала на две игры форварда "Спартака" Максима Цыплакова. Также по одному матчу придется пропустить защитнику "Куньлуня" Заку Юэйню и нападающему ЦСКА Максиму Мамину

Цыплаков дисквалифицирован за удар в голову форварду "Салавата Юлаева" Антону Бурдасову. Помимо этого, он будет подвергнут денежному штрафу.

Зак Юэйнь пропустит один матч в качестве наказания за подножку, совершенную в матче с московским "Динамо". Как и Цыплакову, ему также придется заплатить штраф.

Максим Мамин был дисквалифицирован и подвергнут денежному взысканию за удар концом клюшки в матче ЦСКА с "Йокеритом".