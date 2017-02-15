17:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала Лекомцева на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитника "Нефтехимика" Ивана Лекомцева на одну игру, сообщает сайт лиги. Комитет оставил без изменений наложенное на игрока наказание за толчок на борт, за которое он получил "5+20" минут в матче с "Йокеритом" (2:3 ОТ). Согласно дисциплинарному регламенту КХЛ хоккеист дисквалифицирован на один матч, а также подвергнут денежному штрафу.

В текущем сезоне 31-летний защитник сыграл в 39 матчах регулярного чемпионата и набрал 6 (2+4) очков. "Нефтехимик" идет на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и все еще имеет шансы на попадание в плей-офф.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/15/339398.html

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