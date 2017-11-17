КХЛ дисквалифицировала форварда минского "Динамо" на 2 матча за подножку на судье

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать на две игры форварда минского "Динамо" Джека Скилле по итогам выездного матча регулярного чемпионата лиги против "Куньлуня" (0:2), сообщает официальный сайт турнира. Нападающий белорусской команды был наказан за подножку судье Алексее Раводине, из-за чего арбитр получил травму.

На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Динамо" Джека Скилли наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также согласно п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.