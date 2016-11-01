КХЛ дисквалифицировала форварда "Медвешчака" на четыре матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизоды встречи регулярного чемпионата "Северсталь" – "Медвешчак" (7:3), состоявшегося 31 октября 2016 года, информирует официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов приняты решения (время – 37.17):

1. Оставить без изменений наложенное на нападающего "Северстали" Николая Казаковцева (№14) наказание по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) – и согласно п.3.4. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу. Кроме того, поскольку драка стала для хоккеиста второй в сезоне, согласно п.4.4.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента на него также дополнительно наложена дисквалификация на один матч.

2. Оставить без изменений наложенное на нападающего "Медвешчака" Натана Перковича (№74) наказание по Правилу 562 г (Игроки, покидающие скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Двойной малый штраф плюс Дисциплинарный до конца игры штраф (2 мин. + 2 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.25. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

3. Наложить на защитника "Медвешчака" Янна Сове (№4) наказание по Правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) – и согласно п.3.4. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.