КХЛ дисквалифицировала форварда "Куньлуня" за грубый прием на Яруллине

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матча "регулярки" между "Ак Барсом" и "Куньлунем" (4:2). Напомним, что форвард гостей Брэндон Йип в конце второго периода встречи был наказан за атаку защитника Альберта Яруллина.

Канадец был дисквалифицирован на два матча, а также получил денежный штраф.

"На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего "Куньлуня" Брэндона Йипа наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении КХЛ.