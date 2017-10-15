КХЛ дисквалифицировала форварда "Куньлуня" Дефацио на 1 матч

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизоды матча регулярного чемпионата лиги между "Барысом" и "Куньлунем" (4:3 ОТ). Рассмотрев представленные материалы, комитет решил переквалифицировать наложенное форварда китайской команды Брэндона Дефацио наказание.

"…по Правилу 528 б, п.3 (Драки или грубость) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" —– Малый штраф плюс Большой штраф плюс Дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) – п.3.3. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ на наказание по Правилу 528 б, п.1 (Драки или грубость) – Большой штраф (5 мин.) – п.3.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, – говорится на сайте лиги. – На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на Дефацио наказание по Правилу 537 г (Удар клюшкой) "Руководства по судейству сезона 2017/2018" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.14.1. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.2.1 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ за второй большой штраф (5 мин.) в одном матче на игрока команды "Куньлунь" Брэндона Дефацио накладывается один матч дисквалификации и денежный штраф".