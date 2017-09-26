КХЛ дисквалифицировала двух игроков "Амура" на 8 матчей в сумме

КХЛ на своем официальном сайте опубликовала решение спортивно-дисциплинарного комитета лиги по итогам матча "Спартак" – "Амур" (4:1).

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Амура" Яна Коларжа за атаку соперника в голову или шею (5+20 минут). Хоккеист дисквалифицирован на пять матчей и наказан денежным штрафом.

Нападающий "Амура" Томаш Зогорна наказан за покинутую скамейку для оштрафованных игроков или скамейку для игроков (2+2+20 минут). Хоккеист дисквалифицирован на три матча и подвергнут денежному штрафу.

Также денежным штрафом наказан главный тренер хабаровского клуба Андрей Мартемьянов.

Нападающий "Спапиака" Александр Хохлачев наказан большим дисциплинарным штрафом (5+20 минут), а также подвергнут денежному штрафу за колющий удар соперника.