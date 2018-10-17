КХЛ дисквалифицировала Дениса Куляша на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (СДК КХЛ) дисквалифицировал защитника "Северстали" Дениса Куляша на один матч, информирует официальный сайт лиги.

Куляш в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (1:4) в концовке первого периода получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф за атаку соперника в область головы или шеи.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника "Северстали" Дениса Куляша по п. 1.3.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу", - говорится в сообщении КХЛ.