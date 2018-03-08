КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать ряд игроков "Нефтехимика" по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора". Встреча завершилась победой челябинского клуба 3:2, он ведет в серии 3-0.
В составе "Нефтехимика" дисквалификации получили: нападающий Ильдар Шиксатдаров (2 матча и денежный штраф), защитник Камиль Фазылзянов (5 матчей и денежный штраф), нападающий Булат Шафигуллин (2 матча и денежный штраф), защитник Александр Брынцев (один матч и денежный штраф).
Материалы других СМИ
шаша2
Да уж,это чучело волосатое надо было убрать,пока делов не наделал , а то себе насе...т (да и чёрт с ним)и у нас не дай Бог травмирует кого-нибудь.
09:27
lovergirl
И Огурцова надо было тоже
08:59