КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать ряд игроков "Нефтехимика" по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора". Встреча завершилась победой челябинского клуба 3:2, он ведет в серии 3-0.

В составе "Нефтехимика" дисквалификации получили: нападающий Ильдар Шиксатдаров (2 матча и денежный штраф), защитник Камиль Фазылзянов (5 матчей и денежный штраф), нападающий Булат Шафигуллин (2 матча и денежный штраф), защитник Александр Брынцев (один матч и денежный штраф).