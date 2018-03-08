08:50 | Хоккей — КХЛ

КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать ряд игроков "Нефтехимика" по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора". Встреча завершилась победой челябинского клуба 3:2, он ведет в серии 3-0.

В составе "Нефтехимика" дисквалификации получили: нападающий Ильдар Шиксатдаров (2 матча и денежный штраф), защитник Камиль Фазылзянов (5 матчей и денежный штраф), нападающий Булат Шафигуллин (2 матча и денежный штраф), защитник Александр Брынцев (один матч и денежный штраф).

 
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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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шаша2

Да уж,это чучело волосатое надо было убрать,пока делов не наделал , а то себе насе...т (да и чёрт с ним)и у нас не дай Бог травмирует кого-нибудь.

09:27

lovergirl

И Огурцова надо было тоже

08:59

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