КХЛ дисквалифицировала Бодрова на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей рассмотрел эпизод вчерашней встречи регулярного чемпионата "Салават Юлаев" – "Спартак" (5:3), информирует официальный сайт лиги.

(Время – 03.54.) На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наложенное на защитника "Салавата Юлаева" Дениса Бодрова (№33) наказание по Правилу 526 б (Удар локтем) – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – на наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.3.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на два матча и подвергнуть денежному штрафу.



Кроме того, поскольку Дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для хоккеиста повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного Регламента также накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.