КХЛ дисквалифицировала Бодрова на один матч

Защитник "Салавата Юлаева" Денис Бодров дисквалифицирован на один матч, сообщает пресс-служба КХЛ. Такое решение было принято из-за действий хоккеиста во встрече с "Трактором" (2:4). Теперь он пропустит домашнюю игру регулярного чемпионата с "Сочи", которая состоится во вторник.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК "Салават Юлаев" Дениса Бодрова наказание по Правилу 540 б (Атака в голову или шею) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.8.1. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на одну игру и подвергнуть денежному штрафу", – говорится в заявлении лиги.