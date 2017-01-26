Кевин Лаланд: "Минское "Динамо" полностью контролировало ход матча с "Югрой"

Вратарь минского "Динамо" Кевин Лаланд после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Югрой" (4:1) отметил, что команда контролировала ход встречи, начиная с первым минут и заканчивая финальной сиреной. По словам голкипера, ключевым моментом встречи стала вторая шайба Мэтта Эллисона.

– Мы провели хороший матч, заработали три очка, контролируя ход встречи с первых минут и до финальной сирены, – приводит пресс-служба минского клуба слова Лаланда. – В третьем периоде мы хотели победить больше соперника, за что и были вознаграждены.

Конечно, вратарю тяжело играть, когда соперник мало бросает по воротам. Это все равно, что для игрока кататься на льду, но не касаться шайбы. Тяжело войти в игру и почувствовать ее ритм. Несмотря на это, моя работа – останавливать все шайбы, которые летят в мою сторону, вне зависимости от количества бросков. Думаю, ключевым моментом встречи стала вторая шайба Мэтта Эллисона, которая позволила нам завладеть преимуществом и вести матч по своему сценарию.