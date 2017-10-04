Нападающий СКА Евгений Кетов провел 500-й матч в КХЛ. Юбилейной для 31-летнего форварда стала выездная встреча регулярного чемпионата лиги против "Салавата Юлаева" (6:1).

Напомним, Кетов выступает в КХЛ с момента ее основания в 2008 году. За это время он выступал за "Ладу" (2008-2009), "Ак Барс" (2009-2010), "Северсталь" (2010-2013). С 2013 года он защищает цвета СКА. В нынешенем сезоне на счету Кетова 6 (2+4) очков в 15 матчах при 6 минутах штрафа.

Отметим, что во встрече с "Салаватом Юлаевым" питерцы повторили рекорд "Авангарда" по общей длительности победной серии в истории лиги. На счету питерцев и омичей по 18 побед кряду.