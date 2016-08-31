01:25 | ХОККЕЙ — КХЛ

Кетов извинился перед Яруллиным за нанесенную травму

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Защитник "Ак Барса" Альберт Яруллин подчеркнул, что хоккеист СКА Евгений Кетов извинился перед ним за эпизод, в котором он нанес ему травму в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы во вторник со счетом 6:5 в серии буллитов переиграли питерцев. Яруллин на шестой минуте получил травму в результате удара в колено от Кетова, удаленного в итоге до конца игры.

– По моей травме, по повреждениям Рафаэля Батыршина и Андрея Чибисова все будет понятно только завтра, – приводит "Р-Спорт" слова Яруллина. – Мы еще ничего не знаем, едем с командой в Москву, там будет обследование. Кетов подошел ко мне потом, извинился. Я ждал удара в том эпизоде, но не думал, что он в колено придется. Думаю, к тому, что мы упустили преимущество в четыре шайбы, привело то, что у нас два защитника вылетели – это не могло не сказаться.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160830/1055475151.html

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