Кетов дисквалифицирован на 4 матча

Спортивно-дисциплинарный комитет лиги в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод встречи регулярного чемпионата КХЛ СКА – "Ак Барс" (5:6 Б), сообщает официальный сайт лиги. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего СКА Евгения Кетова наказание по Правилу 536 б (нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона-2016/2017", а также согласно п. 1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.