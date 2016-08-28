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Кэм Баркер: "Игроки Барыса еще ищут свою "химию"

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Защитник "Барыса" Кэм Баркер после поражения от "Авангарда" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую реализацию голевых моментов. По его словам, команда еще сыграется и будет добиваться положительных результатов.

– Противник очень хорошо играл, они много владели шайбой, создавали моменты – моменты были и у нас, просто не получалось реализовать, и начало, увы, нам не удалось, – цитирует Баркера пресс-служба "Барыса". У нас молодая команда – и это только начало сезона, мы набираемся уверенности, ищем свою "химию" друг с другом, но, думаю, мы сыграемся - и все будет в порядке. Я всегда стараюсь отрабатывать и в нападении, и в защите, но, конечно, в первую очередь моя задача – это оборона. Команда надеется на меня и на мой бросок, поэтому я всегда стараюсь использовать все шансы, которые мне выпадают.

 

Защитник "Барыса" Кэм Баркер прокомментировал матч с "Авангардом": - Противник очень хорошо играл, они много владели шайбой, создавали моменты - моменты были и у нас, просто не получалось реализовать, и начало, увы, нам не удалось. У нас молодая команда - и это только начало сезона, мы набираемся уверенности, ищем свою "химию" друг с другом, но, думаю, мы сыграемся - и всё будет в порядке. Я всегда стараюсь отрабатывать и в нападении, и в защите, но, конечно, в первую очередь моя задача - это оборона. Команда надеется на меня и на мой бросок, поэтому я всегда стараюсь использовать все шансы, которые мне выпадают. Источник: hawk.ru

Фото опубликовано ХК "Барыс" (@barys_official) Авг 27 2016 в 11:34 PDT

 

 

 

 

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