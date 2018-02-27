Казионов - о победе над "Югрой": "Настраивались, готовились целый месяц, тренировались, чтобы выиграть"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Казионов прокомментировал итоги встречи против "Югры" (4:0), в которой отметился дублем. Также он рассказал как сказалась олимпийская пауза и как готовились к оставшимся матчам регулярного чемпионата.

- Настраивались, готовились целый месяц, тренировались, чтобы выиграть. Так получилось.

- Показалось, что первый период получился немного скомканным. Сказалась длительная пауза?

- Конечно. Большой перерыв дает о себе знать. Ну ничего. Вкатились. Нормально.

- Сегодня в отстутствие Мозякина и Кошечкина тяжело было играть?

- Повторюсь, что готовились. Мы не думали о том кто будет, а кто не будет играть. Выходили играть на максимум. Ребята отдыхают, они проделали колоссальную работу.

- С точки зрения психологии было важно вернуться в чемионат с победы, сыграть на ноль?

- Мы только на победу и играем.

- Расскажите про свои голы. Насколько это подготовленные комбинации?

- Спасибо партнерам. Ян Коварж отличноо мне отдал, здорово вернул шайбу. И там в средней зоне хорошо получилось вылезти "два в один". (Юрий Ширинкин)