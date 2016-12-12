22:35 12 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Казионов дисквалифицирован на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей Чемпионата КХЛ рассмотрел эпизод матчей "Металлург" Мг"Куньлунь" (4:2), сообщает официальный сайт лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего "Металлурга" Дениса Казионова наказание по Правилу 536 б (Нарушение правил с использованием колена) "Правил игры в хоккей сезона 2016/2017" – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.7. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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