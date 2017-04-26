Казаков и Саюстов продлили контракты с "Адмиралом"

Нападающие "Адмирала" Максим Казаков и Дмитрий Саюстов продлили контракты с командой, информирует клубная пресс-служба. Новые соглашения хоккеистов действуют до 30 апреля 2018 года.

Казаков перешел в "Адмирал" прошлым летом, в регулярном чемпионате провел 50 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 2 голевые передачи, показатель полезности "+4". В плей-офф Казаков в шести встречах отличился пять раз, став лучшим снайпером и бомбардиром команды не только в Кубке Гагарина-2017, но и в четырехлетней истории клуба.

Для Дмитрия Саюстова минувший сезон стал вторым в форме "Адмирала". В 46 встречах на счету форварда 12 голов и 9 передач. Всего за два сезона в "Адмирале" он провел 107 матчей, в которых сумел забросить 22 шайбы и сделать 18 голевых передач. Саюстов восьмой снайпер в истории клуба, и 13-й бомбардир команды, по количеству проведенных игр занимает девятое место.